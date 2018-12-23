Суд в Японии продлил арест Карлоса Гона до 1 января

Токийский окружной суд в воскресенье удовлетворил требование столичной прокуратуры и продлил арест бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом в воскресенье сообщили в окружном суде

Срок продленного в очередной раз ареста истечет 1 января. В пятницу Карлос Гон был опять арестован токийской прокуратурой по новому обвинению. Следователи считают, что в качестве руководителя Nissan он мог переложить на эту компанию личные потери от финансовых операций на сумму более 1,8 млрд иен (более $16 млн).

Ранее сообщалось, что бывший член совета директоров корпорации Nissan Грег Келли может быть освобожден под залог не ранее вторника, 25 декабря.

Гон и Келли находятся в токийской тюрьме с 19 ноября, тогда они были арестованы по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Следователи считают, что Гон мог при содействии Келли скрыть подлинные размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan в период с 2010 по 2015 год. По данным следствия, задекларирована была только половина из выделенной ему суммы в размере около 10 млрд иен (почти $89 млн). По этому делу арестованным уже предъявлено обвинение.

10 декабря их арестовали повторно в связи с обвинениями в сокрытии вознаграждения в размере 4,2 млрд иен ($37 млн), выделенного Гону в период с 2015 по 2017 год. Гон и Келли свою вину не признают.

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