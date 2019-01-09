Парламентские выборы в КНДР состоятся в марте

Выборы депутатов Верховного народного собрания (ВНС) 14-го созыва состоятся в КНДР 10 марта нынешнего года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что решение о проведении парламентских выборов в народной республике было принято президиумом ВНС в соответствии с 90-й статьей конституции страны.

ВНС является высшим законодательным органом КНДР и состоит из 687 парламентариев. Как правило, депутаты раз в год собираются в Пхеньяне, чтобы в течение однодневного заседания одобрить бюджет страны и пакет наиболее важных законопроектов. В перерыве между сессиями законодательная власть сосредоточена в руках президиума ВНС.

Предыдущие выборы депутатов ВНС 13-го созыва состоялись в КНДР в марте 2014 года. Нынешние будут уже вторыми после того, как в декабре 2011 года народную республику возглавил Ким Чен Ын.

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