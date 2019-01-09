В столкновениях полиции и протестующих в Бангладеш ранены 30 человек

9 января 2019 13:17 (UTC+04:00)

По меньшей мере, 30 человек, в том числе 18 полицейских, получили ранения в результате столкновений правоохранительных органов и работников швейной промышленности, протестующих против неравномерного повышения зарплат в Бангладеш, сообщает газета Daily Star со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Утром в среду работники швейных фабрик заблокировали трассу, соединяющую города Дакка и порт Арича. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и полицейские дубинки.

Представители швейной промышленности с воскресенья проводят акции в связи с неравномерным распределением оплаты в зарплатной сетке, которую недавно обнародовало правительство. В связи с волнениями 12 швейных фабрик в районе Дакки приостановили работу.

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