В Афганистане при взрыве на волейбольной площадке погибли четыре человека

Четыре человека погибли и еще 20 пострадали в результате взрыва на волейбольной площадке в северо-восточной провинции Баглан, сообщает афганское агентство Пажвак со ссылкой на местные власти, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что взрыв произошел в пятницу вечером в округе Тала Ва Барфак (Tala Wa Barfak). Заместитель директора по здравоохранению провинции Абдул Халим Гафари (Abdul Halim Ghafari) сообщил агентству, что пятерых пострадавших доставили в больницу.

Причина произошедшего устанавливается. Как отмечает агентство, взрыв произошел на территории, контролируемой радикальным движением "Талибан". На данный момент никто не взял на себя ответственность за взрыв.

В то же время телеканал 1TVnews со ссылкой на заявление 209 корпуса ВС страны сообщает, что жертвами взрыва стали четверо талибов, в том числе один из ключевых командиров движения в этом округе. Согласно заявлению, пострадали пять боевиков и шесть гражданских лиц.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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