AFP: 10 человек погибли в результате теракта в Буркина-Фасо

28 января 2019 02:26 (UTC+04:00)

Десять человек стали жертвами нападения на севере Буркина-Фасо. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщило в воскресенье AFP со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным, вооруженные люди в воскресенье утром напали на деревню в северной части страны, в результате чего 10 человек погибли и двое получили серьезные ранения. Собеседники агентства уточнили, что атака рассматривается как теракт.

С 2015 года северные районы Буркина-Фасо часто подвергаются атакам исламистов. В последнее время вооруженные радикалы стали регулярно совершать атаки также и на западе и востоке страны, в зонах близ границы с Бенином и Того. В ответ на активизацию боевиков армия Буркина-Фасо проводит операции по выявлению и ликвидации баз террористов.

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