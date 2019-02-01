В Японии эпидемия гриппа охватила более 2,2 млн человек

Более 2,2 млн больных гриппом насчитывается сейчас в Японии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в пятницу министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Как отмечает телеканал NHK, на каждое лечебное учреждение в период с 21 по 27 января в стране в среднем приходилось свыше 57 заболевших гриппом, что является рекордным показателем с 1999 года, когда японский Минздрав начал вести подобную статистику.

Медики в связи с этим призывают жителей Японии как можно чаще мыть руки, полоскать рот и по возможности носить защитные маски. При повышении температуры они советуют немедленно обращаться в лечебные учреждения.

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