В Японии эпидемия гриппа охватила более 2,2 млн человек

1 февраля 2019 08:24 (UTC+04:00)

Более 2,2 млн больных гриппом насчитывается сейчас в Японии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в пятницу министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Как отмечает телеканал NHK, на каждое лечебное учреждение в период с 21 по 27 января в стране в среднем приходилось свыше 57 заболевших гриппом, что является рекордным показателем с 1999 года, когда японский Минздрав начал вести подобную статистику.

Медики в связи с этим призывают жителей Японии как можно чаще мыть руки, полоскать рот и по возможности носить защитные маски. При повышении температуры они советуют немедленно обращаться в лечебные учреждения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Японии самолет занесло после приземления из-за обледенения ВПП
Другие страны 04:22
В Греции за неделю 12 человек умерли от гриппа
Европа 02:33
Соглашение об экономическом партнерстве ЕС с Японией вступит в силу 1 февраля
Европа 31 января 17:51
В Японии начался ежегодный фестиваль скульптур из снега и льда
Другие страны 31 января 12:59
Казахстан и Япония намерены запустить прямые авиарейсы
Экономика 30 января 19:57
В Румынии объявили об эпидемии гриппа
Европа 30 января 15:05
Лента новостей
Китай намерен укрепить партнерство с Россией и урегулировать трения с США
Китай 08:41
Азербайджан расширяет географию экспорта текстильной продукции
Бизнес 08:00
В США пограничники нашли в фуре с огурцами рекордную партию наркотиков
США 07:40
Третий раунд торговых переговоров КНР и США пройдет в середине февраля в Пекине
Китай 07:15
Порталу Milli.Az исполняется девять лет
Общество 07:00
Центробанк Азербайджана сегодня обсудит изменение учетной ставки
Бизнес 07:00
Азербайджан расширяет экономическое присутствие в Турции: новый нефтехимкомплекс, сеть АЗС и другие проекты (Интервью)
Энергетика 07:00
Сбой произошел в работе YouTube
В мире 06:52
Китай пошел на торговые уступки США
Китай 06:29