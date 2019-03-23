В Новой Зеландии открыли для прихожан мечети, где произошла стрельба

Полиция Новой Зеландии открыла для прихожан мечети города Крайстчерч, где на прошлой неделе в результате стрельбы погибли 50 человек, еще 50 человек пострадали, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте полиции.

Ранее полиция Новой Зеландии попросила закрыть все мечети в стране после стрельбы в городе Крайстчерч и рекомендовала жителям страны воздержаться от их посещения.

"Полиция сегодня (в субботу) передала мечети "ан-Нур" и "Линвуд" обратно местной общине. Вооруженное присутствие полицейских будет сохранено в обеих мечетях и в мечетях по всей Новой Зеландии", - говорится в заявлении.

Как сообщает радиостанция Radio NZ, в мечеть "Умар" в городе Окленд прибыла премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

В двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) 15 марта произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, суд продлил его содержание под стражей до 5 апреля.

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