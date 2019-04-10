Президент Боливии объявил об открытии посольства в Турции

10 апреля 2019 08:09 (UTC+04:00)

Правительство Боливии в ближайшее время назначит своего первого посла в Турции для укрепления отношений между странами. Об этом сообщил во вторник президент республики Эво Моралес на пресс-конференции в Анкаре по итогам встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я хочу сказать вам, господин президент, что в ближайшие дни в Турции будет посол Боливии", - приводит его слова агентство Agencia Boliviana de Informacion.

Моралес также сообщил, что Эрдоган намерен посетить республику вместе с делегацией предпринимателей до конца года и выразил интерес Турции в участии в производстве лития в Боливии.

Эрдоган на пресс-конференции заявил, что страны намерены увеличить объем двусторонней торговли до не менее чем $500 млн в год.

Турция открыла свое посольство в Боливии в марте 2018 года.

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