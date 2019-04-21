В Мали десять военных погибли в результате нападения террористов

Десять малийских военных убиты, несколько человек пострадали в результате нападения террористов в населенном пункте Гире у границы с Мавританией. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает местный портал MaliJet.

Как сообщается, на пост военных напали в воскресенье. Пост был полностью разрушен, а нападавшие присвоили себе технику военнослужащих. В результате атаки погибли 10 военных.

"На вооруженные силы Мали было совершено нападение в это воскресенье 21 апреля 2019 года примерно в 5 часов утра в Гире, в секторе Нара. Туда спешно отправили подкрепления", - армия Мали подтвердила атаку на своем сайте.

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