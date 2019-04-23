Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 310 человек

23 апреля 2019 08:07 (UTC+04:00)

Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке возросло до 310 человек, еще 480 пострадали. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал News 1st.

Ранее сообщалось о 290 погибших и 500 пострадавших.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По данным местных СМИ, теракты совершили террористы-смертники. В понедельник в столице прогремел новый взрыв около церкви, в которой был взрыв в воскресенье.

Власти Шри-Ланки объявили 23 апреля днем траура по погибшим.

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