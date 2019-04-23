Жители Шри-Ланки почтили память жертв терактов тремя минутами молчания

Жители Шри-Ланки почтили во вторник утром жертв произошедших в воскресенье взрывов тремя минутами молчания. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает местный новостной портал Ada Derana.

Акция памяти началась во вторник в 8.30.

В связи с национальным днем траура власти попросили жителей повесить возле домов белые флаги.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. 290 человек погибли, среди них много иностранцев. По данным местных СМИ, теракты совершили террористы-смертники. В понедельник в столице прогремел новый взрыв церкви, в которой был взрыв в воскресенье.

Власти Шри-Ланки объявили 23 апреля днем траура по погибшим.

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