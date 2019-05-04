В Венесуэле разбился военный вертолет

Вертолет, принадлежащий Вооруженным силам Венесуэлы, потерпел крушение в районе населенного пункта Эль Атильо в штате Миранда на севере Боливарианской Республики. Об этом в субботу сообщает газета El Nacional, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Издание отмечает, что на борту находилось до семи человек, об их судьбе пока не сообщается. Спасатели выехали к месту происшествия.

В конце апреля в районе города Маракайбо венесуэльского штата Сулия два человека погибли и еще двое получили ранения в результате крушения вертолета национальной гвардии.

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