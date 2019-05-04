В Венесуэле разбился военный вертолет

4 мая 2019 20:42 (UTC+04:00)

Вертолет, принадлежащий Вооруженным силам Венесуэлы, потерпел крушение в районе населенного пункта Эль Атильо в штате Миранда на севере Боливарианской Республики. Об этом в субботу сообщает газета El Nacional, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Издание отмечает, что на борту находилось до семи человек, об их судьбе пока не сообщается. Спасатели выехали к месту происшествия.

В конце апреля в районе города Маракайбо венесуэльского штата Сулия два человека погибли и еще двое получили ранения в результате крушения вертолета национальной гвардии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Бразилия прекратила печать венесуэльских боливаров
Другие страны 3 мая 19:11
В Венесуэле прекратили вещание CNN и Би-Би-Си - СМИ
Другие страны 1 мая 02:27
Президент Венесуэлы заявил, что уверен в лояльности военных
Другие страны 30 апреля 18:47
Венесуэла вышла из ОАГ
Другие страны 28 апреля 00:20
Вертолет с генералом национальной гвардии разбился в Венесуэле - СМИ
Другие страны 26 апреля 07:16
США ввели новые санкции против Кубы и Венесуэлы
США 18 апреля 00:25
Лента новостей
Глава ПНС Ливии заявил о восстановлении контроля над позициями у Триполи
Арабские страны 21:37
В Баку снижена допустимая скорость движения на ряде дорог
Общество 21:32
Израиль в ответ на ракеты поразил 70 военных целей в секторе Газа
Израиль 21:06
Израильские военные засекли пуски 200 ракет из сектора Газа
Израиль 20:22
Оглашены объемы добычи нефти на одном из месторождений в Азербайджане
Энергетика 20:14
В правительстве Ливии сообщило о гибели более 700 военных с начала боев с Хафтаром
Арабские страны 19:55
Военная база ВС Турции подверглась обстрелу - есть погибшие
Турция 19:51
Трамп допустил возможность заключения соглашения о денуклеаризации с КНДР
США 19:12
Хикмет Гаджиев: Формула успеха внешней политики Азербайджана связана с личностью Президента Ильхама Алиева (ВИДЕО)
Политика 19:08