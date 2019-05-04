Силы безопасности Туниса раскрыли планы совершения терактов в стране

4 мая 2019 22:56 (UTC+04:00)

Силы безопасности Туниса сумели раскрыть планы террористов по совершению атак на территории республики в период священного месяца Рамадан. Об этом сообщило в субботу Министерство внутренних дел Туниса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации ведомства, предотвратить атаки удалось благодаря информации, полученной от задержанного 1 мая в горной местности Шаамби губернаторства Касерин (на западе страны) боевика Раэда Туати. "Раэд Туати являлся членом террористической группировки "Окба ибн Нафаа", присягнувшей на верность "Аль-Каиде в странах исламского Магриба" (запрещенная в РФ террористическая группировка), - отмечается в документе. - Он примкнул к группировке в 2013 году и принимал участие во всех операциях, проведенных в губернаторствах Кеф, Джендуба и Касерин, в том числе в атаке на дом бывшего министра внутренних дел Лотфи Бен Джедду". "Раэд Туати также принимал участие в нападении на сотрудников Национальной гвардии в районе населенного пункта Булааба (губернаторства Касерин)", - указало МВД.

Операция по поиску других членов группировки продолжается, отмечается в заявлении ведомства.

С проблемой распространения идей радикального ислама и экстремизма Тунис столкнулся после революции 2011 года. Резкое снижение уровня жизни в центральных и южных регионах страны, ухудшение социально-экономической ситуации способствовали росту недовольства населения, чем успешно воспользовались экстремисты и вербовщики террористических и радикальных исламистских группировок. Ситуацию усугубляло отсутствие необходимой защиты границы с Ливией, где продолжается военно-политический кризис.

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