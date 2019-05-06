Разрыв между кандидатами на выборах президента Панамы сократился до 2,3%

6 мая 2019 05:40 (UTC+04:00)

До минимума сократился разрыв между двумя лидирующими кандидатами по итогам подсчета 65,5% голосов на выборах президента в Панаме, сообщает избирательный суд страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным суда, за кандидата Лаурентино Кортисо от Революционно-демократической партии отдано 33,1% голосов, а за кандидата Ромуло Ру от партии "Демократическая перемена" – 30,82%. Разрыв составляет всего 2,28%, тогда как в начале подсчета он был более 6% в пользу Кортисо. На третьем месте идет независимый кандидат Рикардо Ломбана с 20,04%.

Выборы президента в Панаме проходят в один тур, побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов. В выборах приняли участие более 72,4% граждан, имевших право голоса.

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