У Japan Airlines произошел сбой в системе автоматической регистрации

8 мая 2019 05:24 (UTC+04:00)

Сбой в системах автоматической регистрации на рейсы произошел в среду у крупнейшего авиаперевозчика Японии компании Japan Airlines. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило общественное телевидение NHK.

В этой связи все пассажиры авиакомпании вынуждены регистрироваться на рейс в ручном режиме на соответствующих стойках. Сбои произошли в различных аэропортах по всей Японии, включая международный аэропорт Нарита. Отмечается, что это может привести к задержкам в отправлении рейсов Japan Airlines.

В настоящий момент неизвестно, что стало причиной инцидента.

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