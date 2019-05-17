Причиной крушения Boeing 737 на Кубе в мае 2018 года стала ошибка пилотов

17 мая 2019 03:04 (UTC+04:00)

Наиболее вероятной причиной авиакатастрофы Boeing 737 на Кубе, произошедшей 18 мая 2018 года, стала ошибка экипажа в расчетах нагрузки на самолет при взлете. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении Института гражданской авиации Кубы (IACC), опубликованном в четверг в газете Granma.

"Согласно данным с бортовых самописцев воздушного судна и анализа авиационных стандартов данного полета, наиболее вероятной причиной аварии стали действия экипажа и их ошибки в расчетах нагрузки и равновесия, что привело к потере управления и крушению самолета на этапе взлета", - отмечают эксперты. В состав комиссии по расследованию входят представители трех стран: Кубы, где произошла трагедия, Мексики, в которой был зарегистрирован лайнер, и США, где он был произведен.

18 мая 2018 года пассажирский самолет Boeing 737-201 авиакомпании Global Air (регистрационный номер XA-UHZ), арендованный кубинским авиаперевозчиком Cubana de Aviacion для выполнения рейса по маршруту Гавана - Ольгин (Куба), потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Гаваны имени Хосе Марти. На борту находились 113 человек - 107 пассажиров и шесть членов экипажа. На месте погибли 110 человек, три человека были госпитализированы, из них двое умерли от полученных ранений 21 и 25 мая 2018 года. Общее число жертв составило 112 человек. В катастрофе выжила одна пассажирка - 19-летняя Майлен Диас Алмагер.

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