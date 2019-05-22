В Аргентине прошли первые слушания по делу экс-президента Киршнер

22 мая 2019 02:26 (UTC+04:00)

Состоялись первые слушания по делу о коррупции в отношении экс-президента Аргентины Кристины Киршнер и еще 12 человек, в ходе которых были зачитаны обвинения в адрес подсудимых, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Киршнер, ее родственников и ряд чиновников подозревают в сговоре и отмывании денег, полученных при проведении государственных работ в 2007–2015 годах через предпринимателя Ласаро Баеса. В то время она руководила страной.

При этом суд назвал экс-президента основным звеном в данном сговоре. Фирмы Баеса получили 51 контракт на сумму 46 миллиардов песо (1 миллиард долларов), за частью из них отсутствовал контроль, по ряду работ были завышены цены, допущены административные нарушения.

На суде Киршнер не выступала. Она сидела на заднем ряду со своим адвокатом, часто переговаривалась с ним, постоянно смотрела в смартфон.

За несколько часов до судебного заседания Киршнер в Twitter заявила, что эти судебные слушания – новая стадия преследования с одной целью: усадить ее на скамью подсудимых в разгар предвыборной кампании. Экс-президент выдвинула свою кандидатуру на пост вице-президента на выборах в 2019 году. Больше записей в течение дня в Twitter Киршнер пока не было.

Следующие слушания состоятся 27 мая в 09.30. В рамках рассмотрения дела планируется заслушать 160 свидетелей. В деле 60 томов по 200 страниц в каждом и еще 150 ящиков различных документов. Ожидается, что слушания будут проходить каждый понедельник, но возможно и чаще.

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