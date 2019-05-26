Власти Мексики сообщили о гибели пяти человек при падении вертолета Ми-17

Не менее пяти человек погибли при падении вертолета Ми-17, принадлежавшего Министерству военно-морского флота Мексики. Об этом, как передает Trend со ссылкой ТАСС, военное ведомство сообщило в субботу в Twitter.

Воздушное судно, которое задействовали для тушения лесных пожаров в районе Хальпан-де-Сьерра на границе штатов Керетаро и Сан-Луис-Потоси, разбилось в пятницу.

"Один офицер и 20 военнослужащих добрались сегодня до места трагедии и нашли обломки вертолета, - говорится в тексте. - К настоящему времени были обнаружены останки пяти членов экипажа". Все они были военнослужащими.

Сведений о возможных причинах авиакатастрофы обнародовано не было.

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