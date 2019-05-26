В Японии столкнулись два судна

26 мая 2019 04:34 (UTC+04:00)

Два японских грузовых судна столкнулись в Тихом океане примерно в 11 км от побережья префектуры Тиба к востоку от Токио. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье телеканал NHK.

В результате происшествия одно из них затонуло. Четыре из пяти находившихся на борту членов экипажа пропали без вести. Капитан судна спасен, его жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что столкновение произошло ночью в условиях плохой видимости из-за тумана. Затонувшее судно перевозило около 1,6 тыс. тонн стали и направлялось в Осаку.

В настоящее время береговая охрана страны осуществляет поиск пропавших без вести с помощью катеров и вертолетов.

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