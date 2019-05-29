Сроки визита японского премьера в Иран пока не определены

Сроки визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Иран пока не определены, однако его правительство намерено приложить усилия к смягчению напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Мы приложим все силы к разрешению этих проблем путем диалога", - сказал он в ответ на вопрос об отношении Токио к конфронтации между США и Ираном. Генсек кабинета в целом подтвердил, что Абэ может посетить с этой целью Тегеран. "Однако сроки поездки пока не определены", - отметил он.

27 мая в ходе визита в Токио президент США Дональд Трамп заявил, что с интересом относится к идее премьер-министра Абэ в ближайшее время посетить Иран в целях смягчения напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Глава Белого дома напомнил при этом, что лидеры Японии и Исламской Республики находятся в хороших отношениях.

Ранее, по сведениям информационного агентства Киодо, вопрос о поездке Абэ в Иран обсуждался в ходе его состоявшейся 24 мая беседы в Токио с помощником президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джоном Болтоном. Перед этим 16 мая Абэ провел в Токио переговоры с главой иранского МИД Мохаммадом Джафаром Зарифом. Японский премьер, отмечает в связи с этим Kyodo, намерен использовать для возможной посреднической миссии свои хорошие отношения как с Вашингтоном, так и с Тегераном.

По данным агентства, визит Абэ в Иран может состояться 12-14 июня этого года. В предыдущий раз глава правительства Японии посещал Иран в 1978 году.

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