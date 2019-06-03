Премьер-министр Японии настроен на личную встречу с Ким Чен Ыном

3 июня 2019 09:43 (UTC+04:00)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по-прежнему настроен на личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий, несмотря на резкую критику в свой адрес со стороны Пхеньяна. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Премьер-министр Абэ, - сказал он, - намерен преодолеть взаимное недоверие и лично без предварительных условий встретиться с председателем Ким Чен Ыном для откровенного разговора". Генеральный секретарь кабинета министров отказался при этом комментировать переданный накануне комментарий Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) с выпадами в адрес главы японского правительства.

От имени представителя Корейского комитета мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе политика премьера Абэ характеризуется в нем как "предел наглости". В комментарии подчеркивается, что правительство Японии предлагает провести личную встречу лидеров двух стран, хотя ни в чем не изменило свою враждебную КНДР политику.

1 июня министр обороны Японии Такэси Ивая заявил на международной конференции в Сингапуре, что Токио надеется на нормализацию отношений с Пхеньяном на основе решения проблем, связанных с ракетно-ядерным потенциалом КНДР и похищениями японских граждан северокорейскими спецслужбами. Глава военного ведомства заверил, что его правительство готово оказать экономическую помощь КНДР, если та, как он выразился, выберет правильный путь развития.

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