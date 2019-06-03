Визит Трампа обойдется британским силам безопасности в $31 млн

3 июня 2019 15:37 (UTC+04:00)

Расходы британской полиции на обеспечение безопасности президента США Дональда Трампа по время его первого государственного визита в Великобританию (3-6 июня) составят около £25 млн ($31,5 млн), передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Значительная их часть будет потрачена на создание "зоны безопасности" вокруг Букингемского дворца на фоне готовящихся в Лондоне массовых акций протеста против визита главы Белого дома. Ожидается, что на улицы британской столицы могут выйти двести пятьдесят тысяч человек. Самая масштабная акция протеста запланирована на вторник, когда Трамп будет встречаться с главой британского правительства Терезой Мэй на Даунинг-стрит, 10. В связи с демонстрациями американский президент, по данным британских СМИ, был вынужден даже пересмотреть программу визита и отказаться, в частности, от поездки в Букингемский дворец по улице Мэлл в золоченом открытом экипаже вместе с королевой Великобритании Елизаветой II.

Предполагается, что по Лондону Трамп будет передвигаться только на личном бронированном лимузине или президентском вертолете, а Ее Величество в понедельник встретит высокого гостя сразу в Букингемском дворце, а не на манежной площади перед зданием Адмиралтейства. В поездке президента США сопровождает элитное подразделение секретной службы Hawkeye ("Соколиный глаз"). Оно может быть задействовано в любой момент, отмечает Daily Express.

Это подразделение было создано после покушения на жизнь 40-го президента США Рональда Рейгана (1911-2004), совершенного в марте 1981 года. Бойцы отряда, проходящие 8-месячный курс интенсивной подготовки, специально обучены действиям в ближнем бою и выявлению засад.

Руководство британской полиции выражает уверенность, что поездка Трампа в Великобританию, которая продлится до среды, пройдет без проблем. В операции по обеспечению безопасности президента США в Лондоне задействованы 10 тыс. офицеров полиции Соединенного Королевства.

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