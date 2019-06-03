Катар примет два следующих клубных чемпионата мира по футболу

Катар получит право на проведение клубных чемпионатов мира по футболу 2019 и 2020 годов, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По информации агентства, об этом будет объявлено на заседании совета Международной федерации футбола (ФИФА) в Париже позднее в понедельник. Соревнования станут частью подготовки к чемпионату мира по футболу 2022 года.

Турниры 2017 и 2018 годов прошли в ОАЭ.

Клубный чемпионат мира проводится ежегодно в декабре с участием семи команд. В марте ФИФА изменила формат турнира: с 2021 года количество участников вырастет с 7 до 24, восемь из которых будут представлять Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), шесть - Южноамериканскую конфедерацию футбола (CONMEBOL), по три - Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), Африканскую конфедерацию футбола (CAF) и Азиатскую конфедерацию футбола (AFC), еще одна - Конфедерацию футбола Океании (OFC). Турнир будет проводиться летом раз в четыре года.

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