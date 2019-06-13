Борис Джонсон получил наибольшую поддержку тори на выборах лидера партии и премьера

13 июня 2019 16:34 (UTC+04:00)

Семь из десяти кандидатов на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании вышли во второй тур голосования, которое проходит среди членов тори в Палате общин британского парламента. Об этом после подсчета голосов заявила представитель Комитета 1922 парламентской фракции консерваторов Шерил Гиллан. Среди претендентов на пост главы правительства остались только мужчины, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Для того, чтобы преодолеть барьер первого тура голосования, кандидатам требовалась поддержка 17 депутатов-консерваторов или 5% от численности фракции тори в Палате общин. Эта задача оказалась непосильной для бывшего министра труда и по делам пенсий Эстер Маквей, которая получила поддержку всего девяти депутатов, экс-заместителя министра финансов Марка Харпера (10 голосов) и экс-лидера Палаты общин (де-факто представителя британского правительства в нижней палате парламента) Андреа Лидсом (11).

Наибольшую поддержку, 114 из 312 депутатов, получил бывший министр иностранных дел Борис Джонсон. За ним идут нынешний глава Форин оффиса Джереми Хант (43) и министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув (37). Второй раунд, в котором кандидатам предстоит заручиться поддержкой уже 33 депутатов, намечен на 18 июня. Новый лидер партии и правительства должен быть выбран до конца июля.

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