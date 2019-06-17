Американские военные будут размещены в Польше в шести локациях

17 июня 2019 10:22 (UTC+04:00)

Достигнутое между Польшей и США соглашение о расширении американского военного присутствия в республике предусматривает создание шести точек, где будут размещаться военнослужащие США. Об этом заявил в понедельник министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"В рамках соглашения мы пришли к договоренности о том, что в Польше будет шесть таких точек, где будут находиться подразделения", - сказал он.

По словам министра, точная локализация "будет определяться соглашением обеих сторон". "Важно усилить восточный фланг НАТО, а значит, и восточный фланг нашей страны, чтобы сдерживать возможного агрессора", - подчеркнул Блащак.

Помимо этого, польский министр напомнил о создании дивизионного командования, которому будут подчиняться американские войска на восточном фланге НАТО.

По мнению Блащака, достигнутые в Вашингтоне договоренности - "это несомненный успех", так как теперь возможный захватчик будет понимать, что "нападение на Польшу означает не локальный, а глобальный конфликт".

В среду президент США Дональд Трамп на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Розовом саду Белого дома сообщил, что Польша на свои средства построит объект для размещения 1 тыс. американских военнослужащих. Он также указал ранее, что речь идет об "объекте мирового класса". Президент подчеркнул, что США не будут направлять дополнительные войска в Европу и могут увеличить свой воинский контингент в Польше за счет переброски сил из Германии или из других мест. По его словам, речь идет о 2 тысячах военнослужащих.

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