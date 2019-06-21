В Токио военный вертолет разбился при посадке

Многоцелевой вертолет UH-1 сухопутных сил Японии разбился в пятницу при посадке на военном аэродроме Татикава на западе префектуры Токио. На борту находились два человека, никто не пострадал, передает информационное агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала NHK, у вертолета при ударе о землю отвалилась хвостовая часть.

Принадлежащий ВВС США вертолет такого же типа в апреле 2018 года совершил вынужденную посадку в гражданском аэропорту города Кумамото на юго-западном японском острове Кюсю. Тогда тоже никто не пострадал.

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