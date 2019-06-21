В Токио военный вертолет разбился при посадке

21 июня 2019 07:15 (UTC+04:00)

Многоцелевой вертолет UH-1 сухопутных сил Японии разбился в пятницу при посадке на военном аэродроме Татикава на западе префектуры Токио. На борту находились два человека, никто не пострадал, передает информационное агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала NHK, у вертолета при ударе о землю отвалилась хвостовая часть.

Принадлежащий ВВС США вертолет такого же типа в апреле 2018 года совершил вынужденную посадку в гражданском аэропорту города Кумамото на юго-западном японском острове Кюсю. Тогда тоже никто не пострадал.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Япония подняла в воздух истребители из-за российского бомбардировщика
Другие страны 20 июня 12:56
Япония намерена возобновить полеты истребителей F-35A
Другие страны 20 июня 11:04
Японским военным приказано исправить ошибки в отчетах о размещении комплексов ПРО
Другие страны 20 июня 09:30
Посол: Между Японией и Азербайджаном ведутся работы в направлении упрощения визового режима
Политика 19 июня 20:54
Число пострадавших от землетрясения в Японии выросло до 26 человек
Другие страны 19 июня 08:46
В Японии приняли поправки к закону, запрещающие телесное наказание детей
Другие страны 19 июня 08:01
Лента новостей
Макрон предостерег от военной эскалации в регионе Персидского залива
Европа 08:07
Трамп одобрил удары по Ирану, но позже отменил их
США 07:48
Промышленное производство в Азербайджане выросло
Бизнес 07:30
Американским авиакомпаниям запретили полеты в воздушном пространстве Ирана
США 07:25
В Индии в результате ДТП с автобусом погибли 43 человека
Другие страны 07:02
Си Цзиньпин призвал к политическому урегулированию ситуации на Корейском полуострове
Китай 06:52
Меркель призвала не допустить кризиса в Евросоюзе
Европа 06:40
В Эквадоре освободили шведского фигуранта дела WikiLeaks
Другие страны 06:19
Apple отзывает часть ноутбуков MacBook Pro из-за проблем с батареями
В мире 06:04