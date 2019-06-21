В Филадельфии на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

21 июня 2019 15:12 (UTC+04:00)

Сильный пожар вспыхнул в пятницу утром на нефтеперерабатывающем заводе Philadelphia Energy Solutions, расположенном в южной части Филадельфии, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По ее данным, жители кварталов в непосредственной близости от завода также слышали серию взрывов. В борьбе с огнем участвуют экипажи нескольких десятков пожарных машин.

Информация о возможных жертвах пока не приводится.

Завод принадлежит нефтяной компании Sunoco, штаб-квартира которой находится в Филадельфии.

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