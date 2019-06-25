Постпред США в НАТО раскритиковала правила ЕС по оборонным проектам

25 июня 2019 15:54 (UTC+04:00)

США считают европейское регулирование в отношении участия третьих стран в совместных оборонных проектах "отравленной пилюлей", призывают работать над полной совместимостью вооружений, заявила во вторник постпред при НАТО Кей Бейли Хатчинсон, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Конечно, мы выразим озабоченности, которые у нас есть, как у страны вне ЕС. Регулирование, которое они сейчас принимают, приведет к тому, что компании из третьих стран, которые захотят участвовать в финансируемых ЕС оборонных проектах, должны будут отказаться от интеллектуальных прав", - заявила она журналистам во вторник.

При этом она отметила, что "ни одна американская компания не откажется от интеллектуальных прав, чтобы сотрудничать".

"Европейцы знают это. Поэтому мы призываем их убрать эту "ядовитую пилюлю". Мы хотим полную оперативную совместимость с вооружениями и системами НАТО. ЕС не должен вкладывать такие "отравленные пилюли". Нам нужно сотрудничать в разработке лучших вооружений, мы продолжаем работать с ЕС по этим вопросам, надеемся на лучший исход, чем видим сейчас", - добавила она.

США ранее направили ЕС письмо, в котором предупредили, что его планы в области обороны ставят под вопрос трансатлантическую интеграцию военной промышленности и сотрудничество в НАТО. В частности, Вашингтон недоволен условиями участия третьих стран в постоянном структурированном сотрудничестве по вопросам безопасности и обороны (PESCO), в рамках которого 25 европейских стран реализуют 34 проекта по совместной разработке вооружений.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини ранее заявляла, что оснований для беспокойства у Вашингтона быть не должно, потому что эти проекты не меняют существующие правила закупок.

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