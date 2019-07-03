Африканский союз призвал провести расследование после авиаудара под Триполи

3 июля 2019 14:16 (UTC+04:00)

Африканский союз осудил авиаудар по лагерю мигрантов под ливийским Триполи, в результате которого погибли 44 человека, и призвал провести в связи с этим расследование, заявил председатель комиссии союза Муса Факи Махамат, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Председатель комиссии потребовал, чтобы было проведено независимое расследование, чтобы привлечь к ответственности виновных в этом ужасном преступлении в отношении невинных мирных граждан", - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте организации.

Ранее на официальном сайте миссии ООН в Ливии было опубликовано заявление, что в результате авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи погибли 44 человека и пострадали более 130.
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Ливийская газета Al-Marsad со ссылкой на заявление главы оперативного штаба ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майора Мухаммада аль-Манфура сообщила, что ВВС ЛНА Халифы Хафтара объявили о начале воздушной операции в ливийской столице Триполи, призывают мирных жителей не приближаться к военным объектам.

Командующий восточной Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.

В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 740 человек, более 4,4 тысячи получили ранения.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

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