Самолет ВВС США сбросил учебные бомбы на Флориду из-за птицы

Штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II сбросил учебные бомбы над штатом Флорида после столкновения с птицей, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Суванни-Спрингс. Самолет сбросил три невзрывные боеприпаса BDU-33, каждый из которых весит более 11 килограмм и имитирует 226-килограмовую бомбу M1a-82.

Военные отметили, что BDU-33 содержат небольшой пиротехнический заряд, поэтому в случае обнаружения боеприпаса дотрагиваться до него нельзя.



Как отмечается в сообщении, снаряды все еще не найдены. Информации о пострадавших в результате инцидента нет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.