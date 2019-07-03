Самолет ВВС США сбросил учебные бомбы на Флориду из-за птицы

3 июля 2019 17:43 (UTC+04:00)

Штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II сбросил учебные бомбы над штатом Флорида после столкновения с птицей, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Суванни-Спрингс. Самолет сбросил три невзрывные боеприпаса BDU-33, каждый из которых весит более 11 килограмм и имитирует 226-килограмовую бомбу M1a-82.

Военные отметили, что BDU-33 содержат небольшой пиротехнический заряд, поэтому в случае обнаружения боеприпаса дотрагиваться до него нельзя.

Как отмечается в сообщении, снаряды все еще не найдены. Информации о пострадавших в результате инцидента нет.

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