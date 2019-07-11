В Пакистане девять человек погибли при столкновении пассажирского и товарного поездов

По меньшей мере девять человек погибли, еще 67 получили ранения в результате столкновения пассажирского и товарного поездов в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана. Об этом в четверг сообщил телеканал Geo.tv со ссылкой на местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их информации, пассажирский поезд на полном ходу врезался в стоящий товарный поезд в городе Рахимъяр-Хан. Отмечается, что перевозящий людей состав следовал не по своему пути. Информация о состоянии здоровья пострадавших, среди которых 11 детей, не приводится, они транспортируются в близлежащие больницы.

Другие детали происшествия не уточняются.

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