Генштаб заявил об отказе США от переговоров о неразмещении оружия в космосе

11 июля 2019 14:01 (UTC+04:00)

США отказываются от переговоров с Россией и Китаем по неразмещению оружия в космосе, намерены сделать это пространство театром военных действий, заявил начальник управления главного оперативного управления Генерального штаба РФ Андрей Стерлин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Пентагон рассматривает космос в качестве потенциального театра военных действий и требует сохранить полную свободу маневра на данном направлении.

В связи с этим США отказываются от переговоров на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космосе и формирования международно-правовой базы, ограничивающей их возможности по использованию космоса в военных целях", - сказал он.

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