В Нигерии 37 человек убиты в результате нападения вооруженной группировки

21 июля 2019 16:11 (UTC+04:00)

Не менее 37 человек погибли в результате нападения неизвестной вооруженной группировки на несколько населенных пунктов, расположенных на северо-западе Нигерии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщило агентство AFP.

По данным агентства, атаке подверглись по меньшей мере три деревни в штате Сокото. Нападавшие открыли огонь по мирным жителям, а также подожгли местный рынок.

Северо-западный регион Нигерии является одним из наиболее опасных в стране. Население, проживающее в этой части государства, часто подвергается нападениям преступных группировок.

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