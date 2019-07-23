Apple ведет консультации о покупке структур Intel

Американская компания Apple ведет консультации о приобретении подразделения корпорации Intel, которое занимается производством чипов для беспроводных модемов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам его источников, окончательные договоренности могут быть достигнуты на следующей неделе. Потенциальная сделка оценивается примерно в 1 млрд долларов, она предполагает передачу компании Apple ряда патентов.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, чипы о которых идет речь, применяются и в смартфонах. Apple и Intel, по сведениям издания, начали консультации относительно возможности сделки около года назад, они неоднократно прерывались и возобновлялись.

Как отмечает газета, Apple намерена активизировать собственные разработки в сфере производства чипов для мобильных устройств. С этой целью в городе Сан-Диего (штат Калифорния) планируется открыть центр, в котором будут работать около 1,2 тысячи человек. Apple, в частности, приняла на работу специалистов в этой сфере, которые ранее являлись сотрудниками Intel.

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