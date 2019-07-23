Apple ведет консультации о покупке структур Intel

23 июля 2019 10:25 (UTC+04:00)

Американская компания Apple ведет консультации о приобретении подразделения корпорации Intel, которое занимается производством чипов для беспроводных модемов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам его источников, окончательные договоренности могут быть достигнуты на следующей неделе. Потенциальная сделка оценивается примерно в 1 млрд долларов, она предполагает передачу компании Apple ряда патентов.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, чипы о которых идет речь, применяются и в смартфонах. Apple и Intel, по сведениям издания, начали консультации относительно возможности сделки около года назад, они неоднократно прерывались и возобновлялись.

Как отмечает газета, Apple намерена активизировать собственные разработки в сфере производства чипов для мобильных устройств. С этой целью в городе Сан-Диего (штат Калифорния) планируется открыть центр, в котором будут работать около 1,2 тысячи человек. Apple, в частности, приняла на работу специалистов в этой сфере, которые ранее являлись сотрудниками Intel.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Apple представила конкурента «Игры престолов»
В мире 14 июля 09:27
США начали расследование в связи с налоговыми планами Франции
США 11 июля 03:31
Apple обновила модельный ряд своих ноутбуков MacBook
Другие страны 10 июля 10:26
Компания Samsung увеличила долю на рынке мобильных устройств Азербайджана
ИКТ 6 июля 15:50
Белый дом: новый раунд торговых переговоров США и Китая может пройти на следующей неделе
США 3 июля 23:12
Ирландский лоукостер запустит рейсы в Грузию
Туризм 1 июля 10:33
Лента новостей
"EYOF Баку 2019": Сегодня пройдут соревнования по 9 видам спорта
Общество 10:29
Последний этап наземных работ в рамках TAP завершен более чем на 95%
Энергетика 10:22
В Турции задержано около 50 военнослужащих
Турция 10:19
В рамках "EYOF Баку 2019" в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования по спортивной гимнастике (ФОТО)
Общество 10:18
Китайские ученые выяснили, что чернила каракатицы могут помочь в лечении рака
Другие страны 10:14
Китайская CODA обеспечит выход узбекской продукции на рынок США
Бизнес 10:10
Банк ВТБ (Азербайджан) закупит ПО
Тендеры 10:06
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции
Нагорно-карабахский конфликт 09:54
Израильский шекель – одна из самых сильных валют в мире
Израиль 09:54