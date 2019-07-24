В Китае восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом

Микроавтобус вылетел с трассы и перевернулся в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу, жертвами ДТП стали восемь человек, три человека получили тяжелые травмы, говорится в распространённом в среду сообщении управления по чрезвычайным ситуациям уезда Сынань, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел во вторник в 17.35 в уезде Сынань городского округа Тунжэнь, когда микроавтобус по пока неустановленной причине вылетел с дороги и перевернулся.

Все пострадавшие были доставлены в больницу. Правоохранительные органы приступили к расследованию причин инцидента.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.