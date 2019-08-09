Малайзия предъявила обвинения 17 сотрудникам Goldman Sachs из-за скандала в инвестфонде

9 августа 2019 16:05 (UTC+04:00)

Малайзия предъявила уголовные обвинения 17 бывшим и нынешним высокопоставленным сотрудникам американского инвестиционного банка Goldman Sachs Group Inc в связи с их предполагаемым участием в коррупционном скандале вокруг малайзийского государственного инвестиционного фонда 1MDB, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что речь идет о представителях руководства трех подразделений Goldman Sachs. Среди тех, кому предъявлены обвинения, фигурируют вице-председатель Goldman Sachs Ричард Гнодд и нынешний президент китайского маркетплейса Alibaba Group Майкл Эванс. Генеральный прокурор Малайзии Томми Томас заявил, что будет добиваться для них тюремных сроков и штрафов, что отражает "серьезность схемы мошенничества".

Представитель Goldman Sachs отверг все обвинения и заявил, что банк "будет решительно защищаться". Получить комментарий в Alibaba Group агентству не удалось.

В прошлом году правоохранительные органы Малайзии и США предъявили бывшим сотрудникам Goldman Sachs Тиму Лейсснеру и Роджеру Нг Чонг Хва, а также бывшим служащим 1MDB обвинения в легализации средств, похищенных из этого фонда. Лейсснер признал свою вину в сговоре с целью отмывания денег и в сговоре с целью нарушения американского закона о борьбе с коррупцией за рубежом. По сообщению газеты The Wall Street Journal, бывший банкир должен будет заплатить штраф в размере $43,7 млн.

Скандал с фондом 1MDB разразился в 2015 году, когда появилась информация о его убытках в размере $11 млрд, при этом иностранные СМИ писали, что не менее $4,5 млрд оказались в распоряжении Наджиба Разака, занимавшего в то время пост премьер-министра Малайзии. Проведенное расследование не обнаружило состава преступления, виновных не нашли. Следствие возобновилось после победы на выборах в Малайзии оппозиции во главе с Махатхиром Мохамадом. Бывшему главе правительства Наджибу Разаку предъявили обвинения по 40 эпизодам, связанным с получением взяток, отмыванием денег, хищениями в особо крупных размерах и другими правонарушениями.

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