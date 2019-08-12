США, Британия, Франция, Италия и ОАЭ призвали к перемирию в Ливии

США, Великобритания, Франция, Италия и ОАЭ в воскресенье выступили с совместным заявлением в связи с ситуацией в Ливии, в котором призвали к перемирию в стране и к расследованию атаки на сотрудников ООН, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Три сотрудника миссии ООН погибли в результате взрыва заминированной машины перед продовольственным рынком на западе Бенгази.

"Мы призываем все стороны незамедлительно приступить к работе над соглашением о прекращении огня и возобновить усилия под эгидой специального представителя генсека ООН по выработке прочного политического решения на основе принципов, согласованных в Париже, Палермо и Абу-Даби…Мы вновь заявляем, что в Ливии не может быть военного выбора, и мы настоятельно призываем все стороны защищать гражданское население, охранять нефтяные ресурсы Ливии и защищать ее инфраструктуру", - говорится в заявлении, которое распространил госдепартамент.

В документе отмечается, что правительства Франции, Италии, ОАЭ, Великобритании и США "самым решительным образом" осуждают нападение на конвой ООН в Бенгази. "Обстоятельства этой ужасной акции должны быть установлены без промедления, а те, кто стоял за ней, должны быть выявлены и привлечены к ответственности. Мы вновь заявляем о своей полной поддержке важной работы миссии ООН в Ливии", - говорится в документе.

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