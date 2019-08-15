Апелляционный суд Гонконга выпустил из тюрьмы одного из лидеров протестов

Суд Гонконга в четверг временно выпустил из тюрьмы под залог одного из организаторов протестного движения - университетского профессора Бенни Тая. Его заключение приостановлено в связи с процедурой рассмотрения апелляционной жалобы, сообщает местное телевидение, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

54-летний юрист Бенни Тай является одним из основателей оппозиционного течения "Оккупируй Централ", которое созывало массовые демонстрации в городе осенью 2014 года. Они получили название "движение зонтиков" и продолжались в течение 79 дней. Манифестанты разбили в центре города палаточные лагеря и баррикады, заблокировав движение транспорта по важнейшим улицам и перекресткам. Происходили стычки с полицией.

В конце апреля этого года Бенни Тай был приговорен к 16 месяцам тюрьмы по обвинениям в нарушении общественного порядка и подстрекательствах. Он отсидел около трех месяцев и выпущен под залог в размере 100 тыс. гонконгских долларов (почти $13 тыс.). У него забрали паспорт и запретили покидать территорию Гонконга.

"Я очень горд снова оказаться вместе с вами в такой момент", - сказал он, обращаясь к встречавшим его сторонникам.

Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.

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