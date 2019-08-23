На Шри-Ланке сняли режим ЧП, введенный после терактов в апреле

23 августа 2019 11:24 (UTC+04:00)

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена не стал в очередной раз продлевать действие режима чрезвычайного положения, введенного в стране после серии терактов в апреле, в результате которых погибли около 250 человек, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Президент не выпустил новую декларацию о продлении режима ЧП на новый период", - заявил источник агентства.

Власти Шри-Ланки ввели режим ЧП 22 апреля после серии терактов, чтобы наделить полицию и вооруженные силы полномочиями, необходимыми для обеспечения общественной безопасности. Ранее президент продлевал действие режима ЧП три раза.

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