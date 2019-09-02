В Новой Зеландии 35 человек получили обвинения за публикацию видео терактов в мечетях

2 сентября 2019 10:49 (UTC+04:00)

Число обвинений, предъявленных за распространение видеозаписи стрельбы в марте в мечетях новозеландского Крайстчерча, достигло 35, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

По ее данным, обвинения были предъявлены в период с 16 марта по 21 августа. В 24 случаях дело дошло до суда, причем в десяти из них процесс проходил в суде по делам молодежи. В девяти случаях полицейские ограничились вынесением предупреждений.

15 марта в Новой Зеландии произошли нападения на мечети в городе Крайстчерч. В результате атаки 50 человек погибли, 50 были ранены. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что нападения являются террористическим актами. Нападавший - 28-летний австралиец Брентон Таррант - был заключен под стражу, ему предъявлено обвинение в убийстве. Таррант снимал нападение на мечети и транслировал его в интернете. Распространение видеозаписи нападения на мечети власти Новой Зеландии запретили еще в день теракта.

Заседание, на котором будут заслушаны обвинения и объяснения австралийца, состоится 4 мая 2020 года. Предполагается, что судебный процесс над Таррантом может занять от 6 до 12 недель.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Власти Новой Зеландии предупредили о вспышке кори в стране
Другие страны 09:17
В Новой Зеландии суд отклонил апелляцию осужденного за публикацию видеозаписи терактов
Другие страны 27 августа 10:14
Малайзия предъявила обвинения 17 сотрудникам Goldman Sachs из-за скандала в инвестфонде
Другие страны 9 августа 16:05
Партию кокаина стоимостью $2 млн выбросило на берег в Новой Зеландии
Другие страны 8 августа 07:33
В Новой Зеландии нашли останки крупнейшего в мире попугая
Другие страны 7 августа 11:01
Палеонтологи нашли в Новой Зеландии останки гигантского попугая
В мире 7 августа 04:04
Лента новостей
ЦБ Китая понизил курс юаня до нового минимума с марта 2008 года
Китай 11:18
Гянджинский алюминиевый завод расширит ассортимент продукции
Бизнес 11:16
Еще один азербайджанский проект выдвинут в новый список проектов ЕС, представляющих общий интерес (Эксклюзив)
Энергетика 11:12
Сегодня будет ограничено газоснабжение в одном из районов Баку
Общество 11:12
Минэнерго Хорватии: Проектная компания IAP будет создана к концу 2019 года (Эксклюзив)
Энергетика 11:00
Начинаются совместные летно-тактические учения “TurAz Qartalı-2019”
Политика 10:59
Сегодня завершается регистрация абитуриентов на вакантные плановые места в вузах Азербайджана
Общество 10:54
Средства Фонда помощи ВС Азербайджана превысили 102 млн манатов
Политика 10:47
Сегодня в Азербайджане завершается выбор специальностей в колледжи
Общество 10:47