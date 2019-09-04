Американка пыталась вывезти из Филиппин ребенка, спрятав его в ручной клади

Сотрудники пограничного контроля в международном аэропорту Манилы задержали американку, которая пыталась тайно вывезти из страны новорожденного ребенка, спрятанного в ручной клади, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Дженнифер Тэлбот (Jennifer Talbot), которая собиралась вылететь в США, проходила контроль в одном из терминалов аэропорта филиппинской столицы в среду утром.



"Ребенок был спрятан в большой поясной сумке, и женщина не заявляла о его существовании инспектору паспортного контроля во время оформления предполетных формальностей", - говорится в заявлении иммиграционного бюро Филиппин. По данным телеканала, возраст ребенка составляет всего шесть дней.

Согласно властям, 43-летняя гражданка США заявила, что является тетей ребенка, но не смогла предъявить никаких документов, подтверждающих этот факт.

Сообщается, что власти планируют обвинить задержанную женщину в торговле детьми. Сам ребенок пока передан на попечение органов социальной защиты.

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