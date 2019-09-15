В Иране напомнили США, что две их базы находятся в зоне досягаемости ракет

15 сентября 2019 11:40 (UTC+04:00)

Две базы США и один американский корабль на Ближнем Востоке находятся под прицелом иранских военных, по которым будет нанесен удар в случае военных действий, заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"База аль-Удейд (расположенная в Катаре), база аз-Зафра (расположенная в ОАЭ) и один американский корабль в Оманском заливе находятся под прицелом, а в случае ответа со стороны Америки, мы бы ударили по ним", — цитирует агентство Tasnim Хаджизаде.

Он отметил, что все американские корабли и базы, которые расположены в пределах 2 тысяч километров, находятся в зоне досягаемости иранских ракет. В свою очередь, в МИД Ирана назвали ложью заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что за атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоит Иран.

В ночь на субботу на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Они возникли на принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco предприятиях в районах Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от Эр-Рияда. В результате была приостановлена добыча 5,7 миллиона баррелей нефти в сутки, что превышает половину производства нефти в этой стране. Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что НПЗ атаковали их бойцы с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов.

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