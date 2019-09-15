Помощник госсекретаря США Рикер посетит Москву 17-18 сентября

15 сентября 2019 17:34 (UTC+04:00)

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер посетит Москву 17-18 сентября и обсудит двусторонние отношения. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С 17 по 18 сентября Рикер отправится в Москву, где встретится с коллегами в правительстве, чтобы обсудить двусторонние отношения, с представителями гражданского общества и дипломатами нашего посольства в Москве", - говорится в заявлении.

Перед этим, 16 сентября, сотрудник Госдепартамента посетит ФРГ. "В Берлине Рикер присоединится к заместителю госсекретаря по политическим вопросам Дэвиду Хейлу для участия во втором стратегическом диалоге США - Германия, в ходе которого они будут обсуждать взаимодействие США и Германии с целью противостояния глобальным вызовам в области безопасности", - проинформировала пресс-служба.

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