Автомобиль протаранил вход в башню Trump Plaza в штате Нью-Йорк

18 сентября 2019 08:45 (UTC+04:00)

Автомобиль въехал во вторник в вестибюль жилого высотного здания Trump Plaza в городе Нью-Рошелл (штат Нью-Йорк). Пострадал один человек, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, водитель машины, судя по всему, действовал непреднамеренно. Пострадал человек, находившийся во время инцидента в вестибюле высотки.

Репортер телекомпании Тони Айелло одним из первых оказался на месте происшествия. Журналист разместил в интернете видео и снимки разрушений на первом этаже Trump Plaza.

Высотка насчитает 40 этажей и относится к категории жилья класса люкс. Строительство башни было завершено в 2005 году.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Самолет Air China после вылета в Пекин вернулся в Вашингтон из-за возгорания
Другие страны 07:20
США пригласили представителей 50 стран обсудить сертификацию 737 MAX
Другие страны 07:00
Трамп считает "проявлением силы" свое решение отказаться от военной операции против Ирана
Другие страны 06:10
Профильный комитет Конгресса США пригласил главу Boeing на слушания 30 октября
Другие страны 05:58
Минфин США предложил усилить контроль за иностранными инвестициями в ключевых отраслях
США 05:45
Сноуден заявил, что после иска США его мемуары стали самой продаваемой книгой в мире
Другие страны 05:30
Лента новостей
Джавид Гурбанов: БТК превращает страны региона в важный транспортно-логистический хаб
ИКТ 10:17
ЕС и ПРООН продолжают проект в области гендерного равенства в Азербайджане
Общество 10:17
Франция поможет Саудовской Аравии в расследовании нападений на нефтяные объекты
В мире 10:16
Новый генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич вступит в должность
В мире 10:09
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 09:52
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 09:50
Официальный курс маната к мировым валютам на 18 сентября
Финансы 09:41
В Азербайджане у 169 доноров в крови обнаружены опасные вирусы
Общество 09:39
ЕБРР может предоставить Узбекистану кредит на $90 млн
Бизнес 09:32