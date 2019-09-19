Ураган "Лорена" сформировался у берегов Мексики

19 сентября 2019 08:29 (UTC+04:00)

Ураган "Лорена" сформировался в Тихом океане и движется к побережью Мексики. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

"Лорена" в настоящее время находится в 55 км к юго-западу от мексиканского города Мансанильо в штате Колима, движется на северо-запад со скоростью 5,2 м/с. Скорость ветра в его пределах составляет около 33,3 м/с.

Ожидается, что "Лорена" вызовет сильный ветер и проливные дожди на мексиканском побережье.

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