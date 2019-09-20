На северо-востоке ДР Конго 28 человек убиты в ходе межобщинных столкновений

По меньшей мере 28 человек были убиты в межобщинных столкновениях за последине 48 часов на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на заявление Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нападения совершены на людей, находившихся в лагерях для перемещенных лиц или деревнях в провинции Итури", - подчеркивается в документе. При этом, по данным миссии, одно из столкновений произошло вблизи ее временной базы в этой части страны.

Минувшим летом в провинции Итури обострились межобщинные отношения между фермерами и кочевниками. Их непосредственной причиной стали попытки фермеров захватить земли, которые кочевники считали своими. В результате с июня в регионе погибли более 200 человек, еще 300 тыс. стали беженцами. В последние дни именно лагеря для беженцев и перемещенных лиц стали объектами нападений.

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