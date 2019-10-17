Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 77

17 октября 2019 05:15 (UTC+04:00)

Число погибших в результате удара по Японии мощного тайфуна "Хагибис" возросло до 77 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщило японское общественное телевидение.

По его данным, еще по крайней мере 10 человек числятся пропавшими без вести, более 340 получили различные травмы. Наибольшее число погибших и пострадавших приходится на префектуры Фукусима и Мияги на северо-востоке главного острова страны Хонсю, а также на префектуру Канагава, которая примыкает к Токио с юго-запада.

В Японии продолжаются поисково-спасательные операции, а также работы по ликвидации последствий стихийного бедствия, в которых задействовано свыше 110 тыс. человек, включая военнослужащих Сил самообороны страны.

Тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии в субботу и прошел по тихоокеанскому побережью главного острова страны Хонсю. Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Японии, информации о пострадавших россиянах не поступало.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Японии по случаю вступления на престол императора будет проведена амнистия
Другие страны 16 октября 07:43
СМИ: число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 74
В мире 16 октября 07:03
Грузинская продукция будет экспортироваться в Японию
Бизнес 15 октября 11:09
В Японии одобрили проект резолюции о ратификации торгового соглашения с США
Другие страны 15 октября 07:45
В Японии около 130 тыс. квартир и домов остаются без воды после удара тайфуна
Другие страны 15 октября 06:47
Токио выразил протест Пхеньяну из-за требования компенсации за затопленную шхуну
Другие страны 15 октября 06:21
Лента новостей
В работе YouTube произошел сбой
В мире 04:51
Сенат США утвердил Барбару Барретт министром ВВС в структуре Пентагона
США 04:34
СМИ назвали самого влиятельного человека в Голливуде
США 03:45
США пригрозили Турции новыми санкциями
США 03:19
Пентагон: соперничество США и Китая является результатом политики Пекина
США 02:51
Помпео в телефонном разговоре с Чавушоглу призвал Турцию вернуться к диалогу
США 02:33
В Саудовской Аравии в ДТП погибли 36 паломников из Азии и с Ближнего Востока
Арабские страны 02:09
Во Франции британский турист погиб, позируя для селфи
Европа 01:41
Госдеп США: дипломаты КНР теперь обязаны уведомлять об официальных визитах
США 01:17