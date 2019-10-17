Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 77

Число погибших в результате удара по Японии мощного тайфуна "Хагибис" возросло до 77 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщило японское общественное телевидение.

По его данным, еще по крайней мере 10 человек числятся пропавшими без вести, более 340 получили различные травмы. Наибольшее число погибших и пострадавших приходится на префектуры Фукусима и Мияги на северо-востоке главного острова страны Хонсю, а также на префектуру Канагава, которая примыкает к Токио с юго-запада.

В Японии продолжаются поисково-спасательные операции, а также работы по ликвидации последствий стихийного бедствия, в которых задействовано свыше 110 тыс. человек, включая военнослужащих Сил самообороны страны.

Тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии в субботу и прошел по тихоокеанскому побережью главного острова страны Хонсю. Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Японии, информации о пострадавших россиянах не поступало.

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