В Японии микроавтобус со школьниками попал в ДТП

Микроавтобус, перевозивший школьную команду по бейсболу, попал в ДТП в префектуре Фукуока на юго-западе страны.

Об этом в субботу сообщило японское общественное телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Укиха. Водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего микроавтобус свалился в кювет. В результате инцидента пострадали по крайней мере семь школьников.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.