В Японии микроавтобус со школьниками попал в ДТП

19 октября 2019 07:49 (UTC+04:00)

Микроавтобус, перевозивший школьную команду по бейсболу, попал в ДТП в префектуре Фукуока на юго-западе страны.

Об этом в субботу сообщило японское общественное телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Укиха. Водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего микроавтобус свалился в кювет. В результате инцидента пострадали по крайней мере семь школьников.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства случившегося.

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