В Камеруне десятки человек погибли из-за оползня

30 октября 2019 10:46 (UTC+04:00)

По крайней мере 42 человека погибли в результате вызванного проливными дождями и наводнением оползня на западе Камеруна. Об этом сообщило в среду агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее AFP информировало о 33 погибших.

"Из грязевого потока и обломков строений извлекли тела 42 человек, среди них 26 детей", - цитирует Reuters местный телеканал CRTV.

Как отметил губернатор Западного региона Ава Фонка Августин, вызванный наводнением оползень произошел в селении Бамунгум. По его словам, разрушены более 20 домов.

Власти Камеруна направили в район бедствия спасателей и воинские подразделения для защиты и оказания помощи населению затронутых наводнением районов. Западный регион посетил министр децентрализации и местного управления Эланга Обам Жорж.

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