Слияние с Fiat Chrysler одобрено советом директоров французской компания PSA

31 октября 2019 02:59 (UTC+04:00)

Совет директоров французской компания PSA одобрил план слияние с американо-итальянским автогигантом Fiat Chrysler, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Заседание совета директоров Fiat Chrysler и вынесение решения относительно возможности слияния пройдет в четверг. Ранее представители Fiat Chrysler обсуждали возможность союза компании с французским автопроизводителем Renault, однако сделка не была реализована. Одной из причин этого стало то, что ее не одобрили власти Франции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Fiat Chrysler of America отзывает 107 тыс. пикапов в США
Другие страны 26 октября 00:32
В июле в Турции выросло число транспортных средств
Турция 4 сентября 11:37
Fiat Chrysler Automobiles намерен производит автомобили в Узбекистане
Бизнес 13 августа 10:50
В результате пожара на заводе Renault на востоке Франции пострадал один человек
Европа 8 августа 09:53
Nurgun Motors открыл новый дилерский центр Renault (ФОТО)
Бизнес 9 июля 15:45
В мае в Турции увеличилось число транспортных средств
Бизнес 5 июля 10:34
Лента новостей
На Сардинии задержали туриста, пытавшегося вывезти в багаже песок и камни
Другие страны 03:47
Для борьбы с огнем в Калифорнии используют заключенных
США 03:38
Facebook отчиталась о росте выручки и прибыли в третьем квартале
Другие страны 03:27
Twitter решил запретить всю политическую рекламу
Другие страны 03:13
Демократы в Конгрессе США вызвали на слушания по импичменту Трампа Болтона
США 02:37
Жертвами беспорядков в Ираке за неделю стали 100 человек
Другие страны 02:14
Двенадцать солдат погибли в результате атаки на военную базу в Нигере
Другие страны 01:57
Ракетный снаряд упал в "зеленой зоне" Багдада рядом с посольством США
Другие страны 01:38
В результате беспорядков в Багдаде пострадали около 70 протестующих
Арабские страны 01:11