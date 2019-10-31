Слияние с Fiat Chrysler одобрено советом директоров французской компания PSA

Совет директоров французской компания PSA одобрил план слияние с американо-итальянским автогигантом Fiat Chrysler, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Заседание совета директоров Fiat Chrysler и вынесение решения относительно возможности слияния пройдет в четверг. Ранее представители Fiat Chrysler обсуждали возможность союза компании с французским автопроизводителем Renault, однако сделка не была реализована. Одной из причин этого стало то, что ее не одобрили власти Франции.

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